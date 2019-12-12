Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

12.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:22

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İbrahim K.'nin kullandığı 81 DS 819 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolu cezaevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Emine Kayacan'a çarptı.



Ağır yaralanan Kayacan, 112 Acil Servisi ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA