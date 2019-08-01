Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yolun karşıya geçmeye çalışan Özgür Yıldırım (42), plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA