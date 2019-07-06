Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Ömer Faruk T. (28) idaresindeki 42 ABP 872 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolunun 30'uncu kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a (70) çarptı.
Kumral, kazada hayatını kaybetti, acı haberi alan yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kumral'ın cesedi, incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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