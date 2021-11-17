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Otomobilin çarptığı yaya havada uçtu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Otomobilin çarptığı yaya havada uçtu Kaza anı kamerada Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yayaya çarparak havaya fırlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Otomobilin çarptığı yaya havada uçtu

Kaza anı kamerada

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yayaya çarparak havaya fırlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yaya Emine Çaylı'ya (45), Samsun istikametine seyir halinde olan Şuayip H. idaresindeki 55 NY 468 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilin çarptığı yaya metrelerce havada uçarak yere düştü. Kazada yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 acil servis kiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralan yaya Emine Çaylı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı yaya havada uçtu

Otomobilin çarptığı yaya havada uçtu

Otomobilin çarptığı yaya havada uçtu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri

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