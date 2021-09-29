Otomobilin çarptığı yaya ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi - Haberler
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Otomobilin çarptığı yaya ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yaya ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaralandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaralandı. Yaralı ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'ın Yazı Mahallesi Emirtoz Caddesi'nde sabah saatlerinde F.Ö. yönetimindeki 06 JRE 14 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.Ö. isimli yayaya çarptı. Yayaya çarpan araç duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan vatandaş, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Otomobilin çarptığı yaya ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

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Haber: Otomobilin çarptığı yaya ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi - Haberler
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