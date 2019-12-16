Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Turgut Durgut (44), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

16.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:58
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

MANİSA'nın ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Turgut Durgut (44), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında - Karayolu üzerinde bulunan Jandarma Kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne giden Barış D. (43) yönetimindeki 35 PUH 72 plakalı otomobil, kavşak yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Turgut Durgut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Durgut, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Durgut'u yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Barış D.'yi, ifadesine başvurmak için emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
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