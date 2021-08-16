Otomobilin çarptığı yaya 2 gün sonra hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya 2 gün sonra hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya 2 gün sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Tavas ilçesinde kavşaktan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kavşaktan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Tavas ilçesi Karacasu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Durmuş Caman'a kavşaktan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Caman, metrelerce sürüklenerek savruldu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı olan Caman'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Caman, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaya, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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