Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
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Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

EDİRNE'de, aracın çarptığı yavru köpek, hayvanseverler tarafından tedavisinin yapılması için Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
19.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:58

EDİRNE'de, aracın çarptığı yavru köpek, hayvanseverler tarafından tedavisinin yapılması için Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvansever Serpil Aktaş, ekipler gelene kadar yaralı yavruyu kucağına alıp, sakinleştirmeye çalıştı.

Maarif Caddesi'nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç yol üzerinde duran bir yavru köpeğe çarptı. Yaralanan yavru köpek, park halindeki bir aracın altına saklandı. Köpeğin sesini duyanlar, köpeğe yardım etmek için büyük çaba sarf etti. Uzun uğraşların ardından köpek aracın ardından çıkarıldı. Ardından da tedavisi için Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler gelene kadar ise yaralı köpeği Serpil Aktaş isimli bir hayvansever kucağında tutarak sakinleştirmeye çalıştı.

'OLDUKÇA KORKMUŞ GÖRÜNÜYORDU'Köpeğin çığlıkları üzerine bölgeye geldiğini söyleyen Aktaş, "Araç çarptı, ben de sesi duyup, geldim. Kardeşi ile birlikte arabanın altında saklanıyordu yaralı bir halde. Oldukça korkmuş görünüyordu. Biz de onu oradan çıkartıp, belediye ekiplerine haber verdik. Birazdan gelip alacaklar ve tedavisi yapılacak" diye konuştu.

Ekipler bir süre sonra bölgeye gelerek yaralı yavru ve kardeşini alarak tedavilerinin yapılması için Edirne Belediyesi Kedi ve Köpek Barınağı'na götürdü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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