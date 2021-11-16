Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yavru ayı bariyerlere savrularak telef oldu.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yavru ayı bariyerlere savrularak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolunda gerçekleşen olayda Gümüşhane'den Torul istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki otomobil İkisu köyü mevkiinde birden önüne çıkan yavru ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yavru ayı, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Yavru feci şekilde telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. - GÜMÜŞHANE

Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title