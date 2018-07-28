Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Öldü

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde otomobil çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 FN 064 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Aktürk'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını görenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS