Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.



Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 20. kilometresi Hacıömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 34 KNG 42 plakalı otomobil, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Gülkız Akın'a çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN