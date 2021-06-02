Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde karşı caddeye geçmek isteyen yaşı bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde karşı caddeye geçmek isteyen yaşı bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine ilerlemekte olan B. U. idaresindeki 52 FJ 770 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 68 yaşındaki M. A.'ya çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - ORDU

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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