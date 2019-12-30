Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

İzmir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

30.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:26
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt A.'ya (77), Nuri Y. (21) yönetimindeki 41 V 1101 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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