Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
İzmir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Güzelyalı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt A.'ya (77), Nuri Y. (21) yönetimindeki 41 V 1101 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. - İZMİR