Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Ali Serdar K'nin (22) kullandığı 45 B 0408 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Yeni Garaj önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Tan'a (86) çarptı.
Kazada, Tan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yol kaza nedeniyle bir süre kapandı. Tan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.