Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Buldan yönünden Alaşehir istikametine giden Y.D. yönetimindeki 34 PU 6244 plakalı otomobil, TOKİ yolunda karşıya geçmekte olan Yusuf Alkaya'ya (68) çarptı. Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybederken, sürücü Y.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA