Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı
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Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı

28.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:23
Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarpması sonucu son kanadından yaralanan Şahin, tedaviye alındı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarpması sonucu son kanadından yaralanan Şahin, tedaviye alındı.

Çivril ilçesinde ADM elektrik dağıtım firmasında çalışan Mustafa Savran ve Selçuk Poslu, bir arıza dönüşünde Çivril-Denizli karayolunda araçla ilerlerken önlerinde giden otomobilin şahine çarptığını gördü. Yaralanan şahin yola düştü. Şahini gören Mustafa Savran ve Selçuk Poslu araçlarını kenara çekip, yaralı kuşu alarak veterinere götürdü. Kanadından yaralanan şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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