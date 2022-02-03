Otomobilin çarptığı yaban domuzu telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaban domuzu telef oldu.
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaban domuzu telef oldu.
Adıyaman-Kahta Karayolu Ali Dağ mevkiinde yolun karşı tarafına gece geç saatlerde geçmeye çalışan yaban domuzuna bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaban domuzu telef olurken, kazaya karışan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören vatandaşlar, yolda telef olan yaban domuzunu başka kazalara yol açmaması için yol kenarına aldı. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı - Yerel