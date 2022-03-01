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Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Şubat Pazar günü Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Mahir Kızılırmak'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan vatandaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızılırmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahir Kızılırmak, Adapazarı Şeker Mahallesinde bulunan Emir Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Sakarya, Pazar, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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