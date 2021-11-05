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Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversiteli öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversiteli öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. kontrolündeki otomobil yolun karşısındaki Kredi Yurtlar Kurumu'ndan çıkarak yolda karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi S.Y.'ye (18) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.Y. tedavi altına alınırken, sürücü F.A. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız ağır yaralandı

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