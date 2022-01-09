Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi - Haberler
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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız (23) hayatını kaybetti.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız (23) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Yalçın K. (28) yönetimindeki 43 UR 115 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız'a çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

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