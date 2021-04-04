Otomobilin çarptığı taksi, yan yoldaki boşlukta asılı kaldı

Antalya'da otomobilin arkadan çarptığı ticari taksi, çalışma yapılan yolun boşluk kısmında asılı kaldı.

Antalya'da otomobilin arkadan çarptığı ticari taksi, çalışma yapılan yolun boşluk kısmında asılı kaldı. Sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı otogar yakınında meydana geldi. Ferhat Bulut (43) kent merkezinden 07 T 4345 plakalı ticari taksisine aldığı yolcusunu, gitmek istediği yere götürmek üzere yola çıktı. Otogara doğru yaklaşan Bulut'un, aracına aynı istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 GFH 16 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ferhat Bulut, yandaki tahta bariyerleri yıkarak, duvarla yol arasındaki boşlukta dik şekilde asılı kaldı. Diğer sürücü ise yaklaşık 50 metre ileride durduktan sonra aracını bırakarak kaza yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dik şekilde boşluk alana düşen taksiden çıkan Ferhat Bulut, daha sonra avukat olduğu öğrenilen yolcusunu dışarı çıkardı. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından bölgeden ayrıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen Bulut'un yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Ferhat Bulut'un mesai arkadaşları aracın içine girip cep telefonlarını ve aracın belgelerini aldı. Şans eseri yaralanın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sadece sesi duydum"

Kazayı anlatan Ferhat Bulut, "Normal şeridimde giderken arkadan sadece çarpma sesini duydum. Olay bu işte. Diğer sürücü kaçtı gitti. Araçta müşterim vardı, düştük hem kemdim hem onu çıkardım. Aldığım yolcumu gideceği yere götürüyordum. Her ikimizde iyiyiz çok şükür. Karşı sürücü alkollüymüş ve olay yerinden kaçmış" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı