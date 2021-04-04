Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü.

ANTALYA'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü. Betonla toprak arasında asılı kalan taksinin şoförü Ferhat Bulut (43) ile avukat yolcusu kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bahar Candan Demet Akalın Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:36:23. #1.16#
title