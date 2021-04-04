Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
ANTALYA'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü.
ANTALYA'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü. Betonla toprak arasında asılı kalan taksinin şoförü Ferhat Bulut (43) ile avukat yolcusu kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı