Otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın öldü
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Otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın öldü

Otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın öldü
01.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:39

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Fasla el Ali (88), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Fasla el Ali (88), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, dün gece, Kızıltepe merkezdeki Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Fasla el Ali'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PP 7275 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının yola savrulduğunu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ali'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fasla el Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Mardin

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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