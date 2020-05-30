Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü
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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldüKAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriyeli Murat Neddaf (8), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü
30.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:34

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriyeli Murat Neddaf (8), hayatını kaybetti. 

Kaza, öğleden sonra Kanuni Mahallesi Göllülü Yusuf Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Murat Neddaf'a çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü. Neddaf, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye koşan Neddaf'ın yakınları ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi.

Murat Neddaf'ın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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