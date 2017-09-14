Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otomobil 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Salı günü öğlen saatlerinde bir otomobil, Mevlana Mahallesi'nde Suriye uyruklu Maria Mahmud'a çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, sürücü çocuğu otomobiline alarak Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maria Mahmud'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Güvenlik nedeniyle küçük Maria'ya çarpan otomobil sürücüsünün kimlik bilgileri ve plakası açıklanmadı. - İZMİR