Otomobilin çarptığı Sinan kurtarılamadı
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Boyabat'ın Karacaören mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Sarıçoban'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre savrulan Sarıçoban, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıçoban'ı ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sarıçoban, buradan ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sinan Saroçoban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
- Sinop
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Boyabat'ın Karacaören mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Sarıçoban'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre savrulan Sarıçoban, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıçoban'ı ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sarıçoban, buradan ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sinan Saroçoban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
- Sinop
Kaynak: DHA
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