Otomobilin çarptığı şarkıcı Lara: Mucize eseri hayattayım
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Otomobilin çarptığı şarkıcı Lara: Mucize eseri hayattayım

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün otomobiliyle çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca taburcu edildi.

Otomobilin çarptığı şarkıcı Lara: Mucize eseri hayattayım
13.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:11

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün otomobiliyle çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca taburcu edildi. 

*- Şarkıcı Lara Keskin, kazanın yeğeniyle yürürken meydana geldiğini belirtirken, "Hatırladığım o anda ani frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı. Restoranın içerisinde durdu. Gözlerimi bir açtım kendimi arabanın altında buldum. Gerçekten zor bir şey atlattım ve mucize eseri şu an hayattayım" dedi.

Kaza, 11 Haziran Perşembe akşam saatlerinde, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü. (20) yönetimindeki 06 BFB 859 plakalı otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki içinde müşteri olmayan kafeye daldı. Kazada, otomobilin çarptığı iki kişinin şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu belirlendi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Lara Keskin ve yeğeninin olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı. 2 kişi daha sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Lara Keskin'in sürücü Sefa Ü.'den şikayetçi olmadığı, bunun üzerine ise sürücünün serbest bırakıldığı öğrenildi.'KENDİMİ ARABANIN ALTINDA BULDUM'Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak evine giden şarkıcı Lara, kaza anını anlattı. Yeğeninin 'Allah Allah' dediğini ve daha sonra kendini bir arabanın altında bulduğunu söyleyen Lara, "Ben öncelikle hala şoktayım. Gerçekten çok üzgünüm. Motosikletim var, annem de hep korkar motosiklet kazası yapacağım diye. Yeğenimin kafesi var, onu ziyarete gitmiştim. İki dakika uğrayıp çıkacaktım zaten. Yeğenim birden bire, olacak ya işte, 'Teyze hadi gel senle biraz yürüyüş yapalım' dedi. 'Tamam da neye yürüyeceğiz anlamadım ki. Spor falan da yapmayacağız' dedim. 'Ne bileyim seninle böyle bir beş on dakika yürümek istiyorum' dedi. 'Tamam' dedim ve yaya yolundaydık karşıya da geçmiyorduk. Sonra bir baktım köşeye dönerken o elimi omzuma atmıştı Allah'tan elini çekmişti o anda. Sonra onun bir anda 'Allah Allah' dediğini duydum. Ben anlamadım o neden öyle dedi. Hatırladığım o anda ani bir frenle bir restoranın içerisine araba beni sürükledi. Araba altına aldı beni. Restoranın içerisinde araba durdu. Ama o arabanın kaportası bana vurdu. Benim şu anda gövdem, kaburgalarım şu an ezik. Orada bir durdu. Sonra ben gözlerimi bir açtım hani tamirciler böyle arabanın altından bir bakar ya tamir için kendimi arabanın altında buldum. Birilerinin beni arabanın altından çektiğini gördüm. Sonra 'araba patlıyor' dediler. Beni tamamen çekerek ana yola aldılar. Sonra yeğenimi de çektiler sanırım o da arabanın altındaydı, bilmiyorum. O şokla ben onun da arabanın altında olduğunu duydum" dedi.'ORADA YATARKEN KIZIMI BİR DAHA GÖREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Lara, "Ben Alanya halkına duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Yerde yattığımda tabii ki bir anne olarak kızımı, onu bir daha hiç göremeyeceğimi düşündüm. Gerçekten çok zor bir durum. Hayatımız kısacık on saniyelik bir şeye bağlı. Lütfen hayatı dolu dolu yaşayın. Hayatı güzel yaşayın, güzel dostluklar kurun. Öncelikle ben ambulansla götürülürken, doktor arkadaşım Ahmet Cem Erkan'ın da doğum günüydü. Buradan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sevgili doktor Cem Erkan'a, hemşirelerimize ve tüm sağlık personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir şey atlattım ve mucize eseri şu an hayattayım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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