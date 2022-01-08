Otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde seyreden Yasin Y. idaresindeki 16 YP 482 plakalı otomobil, ters şeritten gelen Ayşe M. (48) idaresindeki şarjlı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan şarjlı motosikletin sürücüsüne, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekiplerince müdahale edildi.

İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı şarjlı motosikletin sürücüsü yaralandı

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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