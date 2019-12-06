Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
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Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

06.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:29
Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

BURSA'nın ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde, İnegöl- yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sansara, otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. Polis sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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