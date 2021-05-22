Otomobilin çarptığı şahıs 3 gün sonra öldü
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Otomobilin çarptığı şahıs 3 gün sonra öldü

Otomobilin çarptığı şahıs 3 gün sonra öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Arif M., kaldırıldığı hastanede verdiği üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Arif M., kaldırıldığı hastanede verdiği üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 19 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Arif M. (50), karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir araç kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Arif M. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Arif M.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam hastanede verdiği üç günlük yaşam mücadelesini kaybederek gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Arif M.'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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