OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sabiha S.'nin (24) kalbi durdu.

MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sabiha S.'nin (24) kalbi durdu. Çevredekilerin kalp masajıyla tekrar hayata döndürülen Sabiha S., hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerine İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Baran E. (24) yönetimindeki 44 ACT 347 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sabiha S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sabiha S.'nin kalbi durdu. Çevredekilerin yardımıyla kalp masajı yapılan Sabiha S., tekrar hayata döndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sabiha S., sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabiha S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücü Baran E. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SABİHA'YI ÇEVREDEKİLER HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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