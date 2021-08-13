Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bisikleti ile ters yönde ilerlemekte olan 13 yaşındaki özel gereksinimli birey otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bisikleti ile ters yönde ilerlemekte olan 13 yaşındaki özel gereksinimli birey otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Kocaali-Karasu yolu Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan, Kocaali'ne tatil için geldiği öğrenilen 13 yaşındaki özel gereksinimli Zafer Kuzeyışıklı bisikletini alarak evinden uzaklaştı. Ters şeritte bisikleti ile ilerlemekte olan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içerisinde kalan çocuk için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalelere rağmen Kuzeyışıklı olay yerinde hayatını kaybetti. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Gülben Ergen Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Lionel Messi Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilin çarptığı özel gereksinimli birey hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:47:38. #1.14#

title