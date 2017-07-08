Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de 13 yaşındaki İlbey Güzel, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Melikgazi İlçesine bağlı Kaykoop Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında F.İ. yönetimindeki 38 ZZ 215 plakalı otomobil, bisikletiyle eve giden İlbey Güzel'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen ortaokul öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri yol bir süre trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kayseri