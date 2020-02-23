Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
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Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

23.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:40
Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

'in ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde üzerinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Kurstan çıkan arkadaşlarının yolun karşısına geçtiğini gören 8. sınıf öğrencisi Enes B. koşarak karşıya geçmek istedi. İddiaya göre önce yavaşlayan ardından da hızlanan S.U. yönetimindeki 60 SA 130 plakalı otomobil öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrularak yaralanan öğrenci Enes B. çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı öğrencinin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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