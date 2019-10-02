Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 39 NY 928 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Z.A'ya çarptı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayı haber alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülhalik Köse, hastaneye gelerek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.