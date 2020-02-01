Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi
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Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi

ANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

01.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:19
Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi

ANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, 'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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