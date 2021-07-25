OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, yolun sol şeridinde ilerleyen otomobilin, arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Umut Sezik (30) metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı.

ADANA'da, yolun sol şeridinde ilerleyen otomobilin, arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Umut Sezik (30) metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Motosikletteki yolcu konumundaki Berat Coşgun'un da yaralandığı kaza anı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yumartalık- Ceyhan karayolunda meydana geldi. Serdar Demiryürek yönetimindeki 01 DSD 29 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Umut Sezik'in yönetimindeki 01 L 0863 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Sezik metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarptı. Yolcu konumundaki arkadaşı Berat Coşgun da düşerek sürüklendi. Otomobilden inen otomobil sürücüsü Serdar Demiryürek'in durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Berat Coşgu'nun durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsü Umut Sezik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise otomobildeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobildeki çocukların panik halindeki konuşmaları da yer aldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Demiryürek, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip, yola savruldu: Kaza kamerada
Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip, yola savruldu: Kaza kamerada
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE YÜKSELİP, YOLA SAVRULDU: KAZA KAMERADA - Haberler
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