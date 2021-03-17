Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı

17.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:50
Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Alp E. ve arkasında oturan annesi Gülhan E. yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Alp E. ve arkasında oturan annesi Gülhan E. yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Osman Alp E. yönetimindeki 48 AFS 733 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Hasan K. yönetimindeki 41 HP 522 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp E. ve arkasında oturan annesi Gülhan E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla anne ve oğlu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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