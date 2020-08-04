Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü N.M. (47) ile arkasında oturan annesi E.M. (66) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü N.M. (47) ile arkasında oturan annesi E.M. (66) yaralandı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, önündeki N.M.'nin (47) kullandığı 27 SH 894 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü N.M. ve annesi E.M. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA