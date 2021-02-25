Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İbrahim Mamak, ağır yaralandı. Bacağı kopan Mamak, ameliyata alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze İstasyon Mahallesi Feribot kavşağında meydana geldi. Sami G. yönetimindeki 41 AGR 348 plakalı otomobil, İbrahim Mamak'ın kullandığı 41 KJ 4455 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mamak'ın bacağı koptu. Mamak'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağının kopmasıyla acı içerisinde kıvranan İbrahim Mamak, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Otomobil sürücüsü Sami G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı