OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Osman U. (71) yaralandı.

Burdur'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Osman U. (71) yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Burdur- Ankara Karayolu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Ankara istikametine gitmekte olan Necmettin Ö. (31) yönetimindeki 15 AAZ 623 plakalı otomobil, aynı yönde giden Osman U.'nun kullandığı 15 ND 287 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Necmettin Ö. normal yolunda giderken iki TIR'ın kendisini sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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