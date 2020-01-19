Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

BAYRAMPAŞA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

19.01.2020 23:47 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:47
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü ise yaralandı. Vatandaşların vermesiyle olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis, motosiklete çarpman sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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