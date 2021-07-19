Son dakika gündem: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kahraman Kütük (21) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kahraman Kütük (21) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kahraman Kütük'ün kullandığı motosiklete arkadan çarpıp, kaçtı. Kütük yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kütük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman Kütük'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kütük'ün cenazesi, ailesine teslim edildi.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı