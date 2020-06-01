Otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı Bursa'da motosiklet sürücüsü kadına otomobil çarptı, kazada kadın sürücü ölümden döndü.

01.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:16

Otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı

BURSA - Bursa'da motosiklet sürücüsü kadına otomobil çarptı, kazada kadın sürücü ölümden döndü.

İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle seyir halinde olan 40 yaşındaki Mine Ç. isimli kadın sürücüye Mustafa E.'nin kullandığı 16 H 4240 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan kadın sürücü olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı

Kaynak: İHA

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