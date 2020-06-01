Otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı Bursa'da motosiklet sürücüsü kadına otomobil çarptı, kazada kadın sürücü ölümden döndü.

Bursa'da motosiklet sürücüsü kadına otomobil çarptı, kazada kadın sürücü ölümden döndü.

İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle seyir halinde olan 40 yaşındaki Mine Ç. isimli kadın sürücüye Mustafa E.'nin kullandığı 16 H 4240 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan kadın sürücü olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA