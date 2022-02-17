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Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Y. (21) idaresindeki 48 AFS 067 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde, Süleyman Yalçın'ın (36) kullandığı 48 GU 287 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan Mehmet Ali Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Otomobil, Fethiye, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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