OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Akyol (65), ağır yaralandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Akyol (65), ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tire- Torbalı karayolu Yeniçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tire istikametinden Torbalı yönüne motosikletiyle seyir halinde olan Halil Akyol, yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Bu sırada arkasından gelen ve aynı yönde seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AUR 653 plakalı otomobil, Akyol'un kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Akyol, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Halil Akyol, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; motosikletin akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada, otomobilin çarpması ve sürücünün metrelerce savrulması ile bir vatandaşın Akyol'un yanına koştuğu yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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