Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Muzaffer Altun (54) yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Muzaffer Altun (54) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşiltepe-Kepez yolu Cevizler kavşağında meydana geldi. Muzaffer Altun yönetimindeki 67 ABJ 928 plakalı motosiklet, Gökhan C.'nin kullandığı 67 ABB 156 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten düşerek ağır yaralanan Altun'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Gökhan C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe