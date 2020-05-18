Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Eti (20), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
18.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:28

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Eti (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta Hüseyin Eti yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.  İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eti, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eti'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Otomobil sürücüsü Aykut Y. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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